ترامب: الصين ترغب باتفاق مع أمريكا بـ«أكثر مما أفعل أنا»

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المفاوضات التجارية مع الصين تسير على نحو جيد للغاية.

وأدلى ترامب بتصريحات صحفية مساء أول من أمس، وهو يتأهب لاستقلال طائرته «إير فورس وان»، في رحلة داخلية إلى ولاية «ألاباما»، ونشرتها أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء. وقال ترامب: «يرغب القادة في بكين في إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا بأكثر مما أفعل أنا».

وفنّد ترامب تقارير صحفية تتناول مدى استعداد أمريكا للتراجع عن التعريفات الجمركية الحمائية التي بدأت في فرضها تباعاً على وارداتها من المنتجات الصينية منذ مارس 2018. ووصف ترامب هذه التقارير بأنها «غير صحيحة». وقال ترامب: «إذا لم نبرم اتفاقاً تجارياً سليماً، فلن نبرم اتفاقاً على الإطلاق». وأضاف بقوله: «ثمة الكثير من الأشياء الإيجابية تحدث في هذا الشأن».