اعتقال شاب أمريكي بعد طعن وتفريغ «بالون يجسّد ترامب»

المصدر: دبي ــ سيد صالح

اعتقلت الشرطة في ولاية «ألاباما» الأمريكية الشاب الأمريكي هويت هوتشينسون، 32 عاماً، للاشتباه في قيامه بطعن بالون يجسد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتفريغه من الهواء في تظاهرات احتجاجية مناوئة للأخير اندلعت أثناء زيارته للولاية لمشاهدة مباراة في كرة القدم أول من أمس.

وبحسب ما نشرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، أمس، استندت الشرطة في اشتباهها إلى بث حي عبر «فيسبوك» يظهر فيه هوتشينسون ويقول إنه خطط لتفريغ البالون من الهواء.

وينتشر هذا البالون بين الشباب المعترض على سياسات ترامب، حيث اعتادوا حمله في التظاهرات المناوئة للرئيس الأمريكي، ويطلقون عليه اسم «بيبي ترامب»، حيث يجسد ترامب في صورة طفل رضيع يرتدي حفاضاً. وقد ظهر هذا البالون لأول مرة في تظاهرات اندلعت في لندن أثناء زيارة ترامب الرسمية لها في يوليو 2018.