65 قتيلاً من طالبان في 3 ولايات أفغانية

المصدر: كابول - وكالات

قتل 3 جنود أفغان و65 عنصراً من حركة «طالبان»، خلال عمليات عسكرية ومواجهات بثلاث ولايات أفغانية،أمس، حيث تنفيذ غارة جوية على حي محمد أغا بولاية لوغار، نتج عنها مقتل 4 من إرهابيي طالبان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، عبر حسابها على «تويتر»، أنه «نتيجة لعملية خاصة من قوات الأمن والدفاع الوطني في حي غيزاب بولاية أورزغان، قتل 43 من إرهابيي طالبان، فيما تمت مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر».

وأضافت أنه نتيجة لصدام بين القوات وإرهابيي طالبان في حي شاوالي كوت بولاية قندهار، قتل 18 من إرهابيي طالبان وأصيب واحد، فيما قتل 3 جنود من قوات الدفاع والأمن الوطني.

وأظهر أحدث تقرير نشرته الأمم المتحدة، منتصف الشهر الماضي ارتفاعاً قياسياً في عدد الضحايا المدنيين بأفغانستان، ولفت إلى أن الصيف الماضي كان الأكثر دموية في السنوات الخمس الأخيرة، حيث ازداد معه نسبة الخسائر البشرية 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قامت البعثة الأممية، بتوثيق 8239 ضحية مدنية (563 2 قتيلاً و5676 جريحاً)، وهي مستويات عالية مماثلة من الأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين الأفغان في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 حتى الوقت الحاضر.