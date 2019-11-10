أمريكا ترحّب بفتح ممر ديني بين الهند وباكستان

المصدر: عواصم - وكالات

أعربت الولايات المتحدة، أمس، عن ترحيبها بفتح ممر ديني بين الهند وباكستان، في خطوة وصفت بالتاريخية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تعد هذا الاتفاق بين البلدين خطوة كبيرة نحو تعزيز الحرية الدينية.

من جهته، شكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نظيره الباكستاني عمران خان على «تعاونه» في فتح ممر ديني يسمح للهنود السيخ بزيارة أحد أقدس مواقعهم الدينية على الجانب الآخر من الحدود في باكستان.

واجتاز مئات الهنود السيخ، أمس، الحدود الهندية الباكستانية عبر ممر صمم خصيصاً لتمكينهم من التوجه إلى واحد من أقدس مواقعهم في باكستان، في خطوة رمزية كبيرة للتعاون بين البلدين المتحاربين منذ عقود.

وبعد انتظار لساعات، فُتحت البوابة البيضاء التي تقع على الحدود بين البلدين، ومرّ عبرها حشد في أجواء من الفرح، قبل أن يستقلوا حافلات لتنقلهم إلى وجهتهم.

ومن بين أوائل الزوار الذين عبروا الممر رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ، الذي اعتبر ذلك «لحظة عظيمة». وقال للتلفزيون: «آمل أن تتحسن العلاقات بين باكستان والهند بعد فتح كرتاربور».