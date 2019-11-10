اليابان تحتفي بإمبراطورها الجديد

المصدر: طوكيو- أ.ف.ب

تجمع عشرات آلاف اليابانيين، أمس، للاحتفال باعتلاء ناروهيتو العرش بمراسم تشمل رقصات تقليدية وحفلات موسيقية لنجوم البوب.

وتمكن 10 آلاف ياباني من انتزاع بطاقة لحضور الحدث في القصر الإمبراطوري، إلى جانب 20 ألف مدعو، في حين ستبث وقائعه مباشرة عبر التلفزيون.

وهذا الحفل يعقب المراسم الرسمية العديدة التي أُقيمت بمناسبة اعتلاء ناروهيتو العرش في 22 أكتوبر الماضي.

وقال ناروهيتو متوجهاً إلى الجماهير وإلى جانبه زوجته ماساكو بعد الكلمات التي ألقاها رئيس الوزراء شينزو آبي ومسؤولون كبار: «إني ممتن لكم لأنكم أتيتم اليوم لتهنئتي». وأدت فرقة أراشي للبوب أغنية تم تأليفها خصوصاً للمناسبة.

واليوم سيقطع ناروهيتو وزوجته في سيارة مكشوفة مسافة الخمسة كيلومترات من القصر إلى مقر إقامتهما في وسط طوكيو.

وهذه الخطوة التي يعتبرها الشعب الياباني ذروة الاحتفالات وإحدى المناسبات النادرة لرؤية الإمبراطور، كانت مقررة أصلاً في 22 أكتوبر الماضي.