مقتل شخصين ودمار 150 منزلاً جراء حرائق أستراليا

المصدر: وكالات

قالت السلطات الاسترالية اليوم السبت إنها عثرت على جثتي شخصين وإن خمسة في عداد المفقودين بينما دُمرت 150 منزلاً على الأقل جراء اجتياح حرائق الغابات شرق البلاد.

وأكدت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز مقتل شخصين جراء حريق بالقرب من جلين إينيس على مسافة أكثر من 550 كيلومترا إلى الشمال من سيدني.

وتم العثور على جثة شخص في سيارة بينما لقيت امرأة حتفها جراء حروق أصيبت بها يوم الجمعة.

ولا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين، وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه يخشى من ارتفاع عدد الوفيات.

وتواجه أستراليا حاليا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات بينما تعاني أجزاء منها أسوأ موجات جفاف تعيها الذاكرة.

وأصدرت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز أمس الجمعة عدداً قياسياً من تحذيرات الطوارئ إذ أعلنت 17 حريقاً خطيراً بعدما زادت الرياح القوية والجفاف من انتشار الحرائق بسرعة.

وصباح اليوم السبت كانت هناك ستة حرائق خطيرة مُستعرة في نيو ساوث ويلز من إجمالي 70 حريقا على مستوى الولاية.

وفي كوينزلاند شمالاً قضى آلاف من السكان من إقليم صن شاين كوست الليل في مراكز إجلاء بعد أن طالبتهم السلطات بترك منازلهم.

وأعلنت إدارة الطوارئ والحرائق في كوينزلاند حريقاً واحداً خطيراً صباح اليوم السبت.