الولايات المتحدة تريد إعادة رفات جنودها الذين قتِلوا في الصين

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون الجمعة أنّ الولايات المتحدة تُريد تعزيز تعاونها العسكري مع الصين وترغب خصوصا في إعادة رفات الجنود الأميركيّين الذين قتِلوا في الصين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار راندال شرايفر المسؤول عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في البنتاغون، إلى أنّ وزير الدّفاع الأميركي مارك إسبر الذي من المقرّر أن يزور آسيا الأسبوع المقبل، سيلتقي نظيره الصيني الجنرال وي فنغ على هامش اجتماع دولي في بانكوك.

وقال شرايفر "نُفضّل أن تكون هناك علاقة تعاون أكبر مع الصين". وأضاف أنّ إسبر "سيطلب مزيدًا من التعاون بشأن المفقودين، بخاصّةٍ في الحرب العالمية الثانية، وهو مجال نتعاون فيه بشكلٍ متقطّع مع الصينيين. نرغب في أن تعود (هذه العلاقة) إلى مستوى أقوى".