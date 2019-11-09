استدعاء كبير موظفي البيت الأبيض في «عزل ترامب»

المصدر: واشنطن ـ وكالات

كشفت تقارير إعلامية نقلها «موقع بوليتيكو»، أن لجان مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في أمر الرئيس دونالد ترامب لاحتمال مساءلته وعزله استدعت القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني للإدلاء بشهادته.

ويركز التحقيق - الذي يشرف عليه الديمقراطيون بمجلس النواب - على محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضي طلب فيها ترامب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي التحقيق في أمر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هنتر بايدن.

وجو بايدن من أبرز الساعين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة أمام ترامب في نوفمبر 2020.

وكان هنتر بايدن عضواً بمجلس إدارة شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة التي خضعت للتحقيق في قضية فساد.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ووصف مكالمته مع زيلينكسي بأنها «مثالية»، واتهم الديمقراطيين باستهدافه جوراً للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

في الغضون سخر ترامب من الملياردير مايكل بلومبرج الذي يفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة العام المقبل، قائلاً إن عمدة مدينة نيويورك السابق يفتقر إلى «السحر» الكافي لتحقيق الفوز.

وقال ترامب للصحافيين خارج البيت الأبيض: «أعرف مايكل. لقد أصبح مجرد نكرة. ليس هناك أحد أفضل مواجهته على مايكل الصغير».

يشار إلى أن بلومبرج ظل جمهورياً لفترة طويلة، لكنه ترشح من قبل كمستقل. وهو ينتمي حالياً إلى الحزب الديمقراطي.

وتقدر ثروة بلومبرج الصافية بـ 52 مليار دولار، في حين تقارب ثروة ترامب ثلاثة مليارات دولار.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي أنه قد يتوجه إلى روسيا العام المقبل لحضور موكب يوم النصر في شهر مايو، قائلاً إنه تلقى دعوة بذلك من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال ترامب: «لقد تلقيت دعوة.. وأنا أفكر في ذلك.. إنه حدث مهم للغاية، الاحتفال بنهاية الحرب». وأضاف ترامب أن هذا الحدث يقع في خضم موسم الحملات الانتخابية لعام 2020.