بركان في اليابان يطلق رماداً بارتفاع 5.5 كيلومترات

المصدر: طوكيو - رويترز

ذكرت وكالة «كيودو» للأنباء أن بركان «ساموراجيما» في اليابان أطلق، أمس، سحابة من الدخان والرماد بارتفاع كيلومترات عدة، في أكبر انفجار له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الوكالة نقلاً عن محطة محلية للأرصاد الجوية إن البركان الموجود في جزيرة كيوشو، وهي الجزيرة الرئيسة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، أطلق سحابة من الرماد بارتفاع 5.5 كيلومترات في أول مرة يزيد فيها ارتفاع سحابة الدخان على خمسة كيلومترات منذ يوليو عام 2016.

وأشارت الوكالة إلى أن البركان نشط للغاية، وأنه انفجر أكثر من 100 مرة في العام الجاري وحده، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار حتى الآن.