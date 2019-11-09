انفجار منجم بألمانيا ونجاة عمّاله

المصدر: تويتشنتال (ألمانيا) - د.ب.أ

تمكن كل العمال الذين علقوا في منجم بمنطقة تويتشنتال بولاية سكسونيا - أنهالت شرقي ألمانيا من الخروج منه بسلام، بعد وقوع انفجار داخله أمس.

وذكرت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن جميع العمال خرجوا سالمين. وكان ناطق باسم هيئة التعدين في مدينة هاله ذكر أن الانفجار تسبب في احتجاز نحو 35 شخصاً تحت الأرض على عمق نحو 700 متر. وأضاف الناطق أن العمال تواجدوا في غرف آمنة مزودة بالأكسجين. وبحسب بيانات أولية، أسفر الانفجار عن إصابة شخصين.

وتواجدت قوات الدفاع المدني والإنقاذ حالياً على نحو مكثف في مكان الحادث.

وبحسب البيانات، يُستخدم هذا المنجم كمستودع للنفايات المعدنية منذ وقف نشاطه عام 1982، وتم إعادة هيكلته خلال الـ15 عاماً الأخيرة. وكان يتم استخراج البوتاس من هذا المنجم على مدار 80 عاماً من قبل.