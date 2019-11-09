نتانياهو يتخلّى عن وزارة الجيش ويعين بينيت وزيراً

المصدر: القدس المحتلة ـ وكالات

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، المنتهية ولايته، أمس، تعيين نفتالي بينيت وزيراً لجيش الاحتلال في الحكومة المؤقتة فقط، وهو المنصب الذي كان يشغله منذ فترة.

وأشارت القناتان الـ 12 والـ 13 الإسرائيليتان إلى أن قرار نتانياهو التخلي عن منصب وزير الجيش الذي يحتفظ به لنفسه منذ استقالة أفيجدور ليبرمان، وتعيين بينيت به، جاء بعد تفاهمات بينهما بشأن الحكومة الجديدة.

ووفقاً لبيان صادر عن حزب الليكود التابع له نتانياهو، فإن بينيت وافق على تعيين شخص آخر في المنصب حال تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف الليكود أن نتانياهو وبينيت اتفقا، خلال لقائهما، أمس، على تشكيل كتلة مشتركة لحزبي الليكود و«اليمين الجديد» خلال ولاية الكنيست الحالية، حيث يوجد للحزب 3 أعضاء في الكنيست الحالي وهم بينيت وأييليت شاكيد ومتان كهانا.

واقترح نتانياهو على بينيت تعيينه هو وشاكيد في وزارتين صغيرتين، أو تعيين بينيت فقط وزيراً للأمن، لكن شاكيد تنازلت عن منصب وزير مقابل حصول بينيت على وزارة الأمن.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي قرر قبل أسابيع تعيين آفي ديختر نائباً لوزير الجيش، خلفاً للنائب السابق أيلي بن دهان الذي فشل في دخول الكنيست.