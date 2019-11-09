5 قتلى ومئات الجرحى بزلزال في إيران

المصدر: طهران- أ.ف.ب

قُتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من 340 آخرين جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران، الليلة قبل الماضية، وأدى إلى تدمير عشرات المنازل.

وعرض التلفزيون الرسمي ووكالات الأنباء الإيرانية صور منازل منهارة أو متضررة في قرى متناثرة في محافظة أذربيجان الشرقية تدل على الخسائر المحدودة نسبياً التي خلفها الزلزال.

وتم انتشال نحو مئة شخص من تحت أنقاض منازلهم. ويقع مركز الهزة التي بلغت قوتها 5,9 درجات، على عمق 8 كيلومترات في منطقة مدينة ترك في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب شرق مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وتلتها خمس هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4 و4,8 درجات في منطقة تركمانتشاي، وفقاً لبيانات المعهد ذاته.

وأفاد التلفزيون الحكومي بأن معظم الأضرار المادية تركز في قريتي فارناكش وفارزاغان، لكن البنى التحتية في المنطقة لم تتضرر، وأعيد تشغيل خدمة غاز المنازل في الصباح في كل المنطقة ما عدا في قرية واحدة.

وتسبب الزلزال في انهيار أربعة منازل تماماً ونفوق 205 رؤوس ماشية جراء انهيار الحظائر فوقها.