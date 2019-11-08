ماكرون: «الناتو» في حالة موت سريري

المصدر: باريس- أ.ف.ب

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع مجلة «ذي إيكونوميست» الأسبوعية نشرت، أمس، أن ما نعيشه حالياً هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، مبرراً ذلك بالابتعاد الأمريكي وسلوك تركيا العضو في الحلف.

وقال ماكرون «يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية للحلف الأطلسي»، داعياً من جديد إلى «تعزيز» أوروبا الدفاعية قبيل قمة للحلف في لندن مطلع الشهر المقبل.

وأضاف «ليس هناك أي تنسيق للقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع شركائها في حلف شمال الأطلسي ونحن نشهد عدواناً من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقة تتعرض مصالحنا فيها للخطر، من دون تنسيق، معتبراً أن ما حصل يمثل مشكلة كبيرة للحلف.

ووسط تلك الظروف تساءل الرئيس الفرنسي بشكل خاص عن مستقبل المادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، التي تنص على تضامن عسكري بين أعضاء التحالف في حال تعرض أحدهم لهجوم.

وقال ماكرون: ما هي المادة 5؟ إذا قررت سوريا الرد على تركيا، هل سنقوم بالتدخل؟ هذا سؤال حقيقي.

وأضاف: «نحن ملتزمون بمحاربة داعش المفارقة هي أن القرار الأمريكي والهجوم التركي في الحالتين لهما النتيجة نفسها: التضحية بشركائنا على الأرض الذين حاربوا داعش، قوات سوريا الديمقراطية».

وتلقت قوات سوريا الديمقراطية وغالبيتها عناصرها من المقاتلين الأكراد، دعماً من تحالف دولي بقيادة أمريكية لمحاربة تنظيم داعش قبل الانسحاب الأخير للأمريكيين.

ويرى ماكرون أن هذا «من جهة يزيد من أهمية أوروبا الدفاعية- أوروبا يتعين أن تتمتع بالقدرة الاستراتيجية والعسكرية، ومن جهة أخرى إعادة فتح حوار استراتيجي من دون أي سذاجة، وهو ما يحتاج إلى وقت، مع روسيا».

وقال الرئيس الفرنسي «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولديّ احترام كبير لهذا، يطرح مسألة حلف شمال الأطلسي كونه مشروعاً تجارياً. برأيه، إنه مشروع توفر بموجبه الولايات المتحدة نوعاً من المظلة الجيوسياسية، ولكن بالمقابل يتعين أن يكون هناك تجارة حصرية، إنه سبب لشراء السلع الأمريكية. فرنسا لم توقع على ذلك».