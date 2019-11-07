جميع ضحايا شاحنة التبريد الـ 39 في بريطانيا فيتناميون

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية ومسؤولون فيتناميون الخميس أن جميع الجثث الـ 39 التي عثر عليها في شاحنة تبريد قرب لندن الشهر الماضي تعود لفيتناميين.

وقالت السفارة الفيتنامية في لندن إنها تشعر "بحزن عميق" بعد أن تأكد أن 31 رجلاً وثماني نساء عثر على جثثهم في صندوق شاحنة في 23 أكتوبر هم من فيتنام.

وقدمت السفارة في بيان تعازيها للأسر.

وأضافت أن موظفيها والوفد الحكومي الفيتنامي "سيوفر الدعم القنصلي للعائلات المفجوعة من أجل إعادة جثث أحبائهم إلى ديارهم في أقرب وقت".

وأكدت شرطة إيسيكس التي تحقق في الحادثة، أنه تم إبلاغ عائلات الضحايا من دون الإدلاء بمزيد من التعليق.

وعثر على الضحايا في ساعة مبكرة من 23 أكتوبر في شاحنة دخلت بريطانيا على متن عبارة من بلجيكا.

ورجحت الشرطة في البدء أن يكون الضحايا صينيين، إلى أن أفادت عدة عائلات فيتنامية عن خشيتها من أن يكون أبناؤها على متن الشاحنة.

بدورها أكدت وزارة الأمن العام الفيتنامية الخميس أن جميع الضحايا من فيتنام، ويتحدرون من ستة أقاليم.

ووجهت الشرطة البريطانية إلى سائق الشاحنة الإيرلندي الشمالي البالغ 25 عاما، تهمة القتل غير العمد وغسل الأموال والتواطؤ لمساعدة الهجرة غير الشرعية.

والشرطة أيضا بصدد تسلم مشتبه به آخر من إيرلندا كما تبحث عن متورطين آخرين محتملين.

من جهتها أوقفت فيتنام 11 شخصا لدورهم في مساعدة اشخاص آخرين على السفر بنية البقاء في الخارج بشكل غير شرعي. ولم يتم توجيه الاتهام لأي منهم.