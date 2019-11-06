استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت "روسيا اليوم" إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قدم اليوم الأربعاء، استقالته للملكة، إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنغهام حيث طلب منها السماح بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة شكلية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر المقبل.

وفي كلمة ألقاها لإطلاق الحملة الانتخابية رسميا، خارج مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، حذر جونسون الناخبين من "مسرحية مرعبة" سيواجهونها حال فوز زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، في الانتخابات.

وتعهد جونسون بأن الإجراء الأول الذي سيعمل عليه حال فوزه في الانتخابات، سيتمثل بالمصادقة على الصفقة التي توصل حولها مع بروكسل بخصوص "بريكست".