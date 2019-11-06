خطط لعمل إرهابي في أوهايو وفيسبوك يفضحه

المصدر: أ ف ب

أقر متعاطف مع تنظيم القاعدة بالذنب الثلاثاء بتهمة التخطيط لتفجير يستهدف عرضًا بمناسبة يوم الاستقلال في كليفلاند بولاية أوهايو، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.



وبحسب مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، تنبهت السلطات لبيتس من خلال سلسلة من المنشورات "المقلقة" على فيسبوك التي عبّر فيها عن رغبة بقتل جنود أمريكيين وعائلاتهم.

وأقر ديميتروس ناثانيل بيتس (50 عاما) والمعروف أيضا باسم عبد الرحيم رفيق، بالذنب أيضا بتهمة توجيه تهديدات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته، وفق بيان للوزارة.



وقالت وزارة العدل إن بيتس أجرى اتصالات برجل اعتقد أنه عنصر في القاعدة، غير أنه في الواقع كان عميلا متخفيا من "إف بي آي".



وأضافت أنه خلال اجتماع في 2018 ناقشا مخططا لتفجير شاحنة مفخخة خلال عرض في الرابع من يوليو.



ونُقل عن بيتس قوله "أحاول التفكير بشيء يهزّهم في الرابع من يوليو" وتساءل "ما الذي يضربهم في الصميم؟".



وأجاب نفسه بالقول "تفجير قنبلة خلال عرض في الرابع يوليو".



ويتوقع صدور الحكم بحق بيتس في 11 فبراير 2020، وفق وزارة العدل التي رجحت أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.