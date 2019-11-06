الشرطة النيجيرية تحرر 259 شخصاً من مركز «إعادة تأهيل»

المصدر: لاغوس - وكالات

أعلنت الشرطة في جنوب غرب نيجيريا تحرير 259 شخصاً من مركز إسلامي لإعادة التأهيل، بحسب ما أعلن ناطق، أمس، وذلك ضمن عمليات دهم مماثلة في الأسابيع الأخيرة استهدفت مراكز متهمة بانتهاكات.

وقال الناطق باسم شرطة إبادان فديي اولوغبنغا «عثرنا يوم الاثنين على شبان ونساء وأطفال كانوا محتجزين في مركز اعتقال غير شرعي في مسجد في حي أوجو في إبادان، وكان بعضهم مقيداً بالسلاسل».

وأضاف أن الشرطة «سارعت» إلى التدخل عقب تلقي معلومات من شاب عمره 18 عاماً هرب من المركز. وفي المجموع «كان 259 شخصاً محتجزين يناشدون المساعدة عندما وصلنا»، بحسب الناطق. وأضاف أن «البعض كانوا محتجزين منذ سنوات ويعانون من مشكلات صحية، وهم يتلقون حالياً الرعاية الطبية».

وأوضح أن «الذين تم استجوابهم أفادوا بأنهم كانوا يحصلون على الطعام مرة كل ثلاثة أيام».