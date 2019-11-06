مقتل 10 مكسيكيين في هجوم على عائلة تعتنق مذهب المورمون

المصدر: مكسيكو سيتي - د.ب.أ

قُتل عشرة أشخاص على الأقل في هجوم على عائلة تعتنق مذهب المورمون شمالي المكسيك، وذلك وفقاً لما ذكره أفراد من العائلة.

وقال أفراد من عائلة الضحايا في مقابلة مع محطة «ميلينيو.تي.في» التلفزيونية، الليلة قبل الماضية، إن ثلاثة نساء وسبعة أطفال قُتلوا عندما فتح مهاجمون مجهولون النار على سيارة كانت تقلهم، في منطقة كائنة بين ولايتي سونورا وتشيوواوا بالمكسيك.

ونشر المدعي العام بولاية سونورا أعداداً كبيرة من قوات الأمن في المنطقة، غير أنه لم يؤكد العدد الدقيق للقتلى.

وفي تغريدة لها على حسابها بموقع «تويتر»، قالت كلوديا بافلوفيتش، حاكمة ولاية سونورا: «إنني كأم أشعر بالغضب والاشمئزاز والألم العميق إزاء هذا العمل الجبان». وأضافت: «إنني لا أعلم أي نوع من الوحوش يجرؤ على إيذاء النساء والأطفال، وكحاكم للولاية سأبذل كل ما في وسعي لكفالة إنزال العقاب بالجناة».