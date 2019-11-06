الحزب الحاكم في ميانمار يطالب المتمردين بالإفراج عن نائب محتجز

المصدر: يانغون - د.ب.أ

طالب الحزب الحاكم في ميانمار، أمس، جماعة متمردة في ولاية راخين بالإفراج عن أحد نواب البرلمان.

وكان متمردو جيش أراكان قد اختطفوا النائب هاوي تين، الذي يمثل حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية في ولاية تشين، بجانب تسعة أشخاص آخرين، الأحد الماضي، بينهم خمسة عمال بناء من الهند.

وقال الناطق باسم الحزب ميون يونت «نطالب جيش أراكان بالإفراج عن النائب المحتجز في أسرع وقت»، مضيفاً «هذا ليس جيداً لبلادنا». وقال كاينج ثوكها الناطق باسم جيش أراكان إن أحد العمال الهنود ويدعى فينو جوبال (60 عاماً) توفي أول من أمس، جراء إصابته بأزمة قلبية.

وأضاف «بذل أطباؤنا قصارى جهودهم، نأسف لحدوث ذلك».