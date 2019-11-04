إصابة 33 شخصاً في حادث انقلاب حافلة سياحية بفرنسا

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفر حادث انقلاب حافلة على الطريق السريع A1 بالقرب من مدينة أميان في فرنسا الأحد عن إصابة 33 شخصاً بجروح، بينهم أربعة في حالة خطرة.

الحافلة التابعة لشركة فليكسبوس Flixbus كانت تقوم برحلة بين باريس ولندن وانقلبت بعد انحرافها عن الطريق على مستوى المخرج رقم 13 بين أميان وسان كانتان.

وكانت الحافلة تقل 11 راكبا فرنسيًا و10 بريطانيين وخمسة أمريكيين ورومانيين وإسبانيا وأستراليا وموريشيانيا ويابانيا وسريلانكيا، بحسب "يورونيوز".

وسارعت مصالح الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث قامت بنقل الجرحى إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة. وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة سبب الحادث، حيث لم تكشف التحقيقات الأولية تناول السائق لمواد كحولية.

وتسبب الحادث في الإغلاق المؤقت للمخرج 13 من دون قطع حركة المرور على الطريق السريع.

وقالت شركة فليكسبوس في بيان لها إنها "على اتصال وثيق مع السلطات المحلية لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، وكذلك لضمان رعاية الركاب".