غوتيريس يحث ميانمار على تأمين عودة الروهينغا

المصدر: بانكوك - أ.ف.ب

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سلطات ميانمار أمس، على تأمين «عودة آمنة» لمئات الآلاف من المسلمين الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش في 2017 هرباً من انتهاكات الجيش في ميانمار.

وأعلن غوتيريس أمام مسؤولي دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المجتمعين في بانكوك، «لا يزال يساورني قلق كبير إزاء المصير المأساوي للعدد الكبير من لاجئي الروهينغا».

وأضاف بحضور رئيسة السلطة التنفيذية في ميانمار أونغ سان سو تشي، أنّه يتعين على ميانمار تأمين عودة «آمنة وكريمة ومستدامة» للراغبين بذلك.

ومنذ أغسطس 2017 فرّ نحو 740 ألف شخص من الروهينغا بسبب انتهاكات الجيش في ميانمار التي اعتبر محققون تابعون للأمم المتحدة أنها «إبادة».

ومنذ عقود، ترفض السلطات في ميانمار منح الجنسية وحقوق مدنية لهذه الأقلية العرقية، معتبرة أنّها تهدد الهوية الوطنية.

وتواجه أونغ سان سو تشي التي حازت عام 1991 جائزة نوبل للسلام، انتقادات دولية بسبب عجزها عن وضع حد للأزمة.

وسبق للأمم المتحدة أن اتهمت حكومتها بالمشاركة في «الأعمال الوحشية» التي ارتُكبت بحق الروهينغا.

على صعيد آخر، أعلنت بنغلادش أمس أن خططها لنقل آلاف الروهينغا الذين يعيشون في مخيمات مكتظة إلى جزيرة نائية «غير مؤكّدة» بعدما فشلت السلطات في الحصول على دعم وكالات أممية.

وكانت دكا ترغب في البدء بتطبيق خطة وضعتها منذ مدة طويلة لنقل 100 ألف شخص إلى جزيرة «باشان شار» في وقت تزداد مشاعر الإحباط جرّاء الخيم المكتظة في البلدات الحدودية (جنوب شرق).

وأفادت بنغلادش أن آلافاً من عائلات الروهينغا تطوعت للانتقال، بينما كان من المقرر أن يتم نقل أفراد الأقلية بين منتصف نوفمبر وفبراير عندما يكون البحر هادئاً إلى الجزيرة التي يستغرق الوصول إليها بالقارب نحو ثلاث ساعات. لكن وزير إدارة الكوارث والإغاثة في بنغلادش إنامور رحمن أشار إلى شكوك بشأن الخطة، إذ إن الأمم المتحدة لم تدعم فكرة نقلهم حتى الآن. وقال «بات الأمر غير مؤكد»، مضيفاً «لم توافق (الوكالات الأممية) بعد على خطة النقل».