اعتقال نحو 200 متظاهر في هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ - وكالات

ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على ما لا يقل عن 200 شخص، حيث أغلق المتظاهرون الذين يسعون للحصول على قدر أكبر من الديمقراطية ومساءلة الشرطة، الطرق، وخربوا منشآت عامة وأضرموا النار في مخارج محطات المترو.

واندلعت المزيد من الاضطرابات، أمس، عندما اشتبكت الشرطة مع محتجين في مراكز تجارية مليئة بالمتسوقين بعد الظهر. استخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل واحتجزت عدة أشخاص. وقالت الشرطة إن واجهات المتاجر تعرضت للتخريب وتعرضت أبواب محطات المترو الدوارة لأضرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

وهاجم رجل يتحدث لغة الماندرين الصينية العديد من الأشخاص بسكين في مركز تسوق «سيتي بلازا»، وقضم جزءاً من أذن أندرو تشيو عضو مجلس المقاطعة المؤيد للديمقراطية، وفقاً لما ذكرته قناة «آر تي إتش كيه». وذكر التقرير أن الحادث الذي وقع في مركز التسوق انتهى بمزيد من إراقة الدماء، حيث قام المارة بلكم منفذ الهجوم وركله رداً على ما فعل.