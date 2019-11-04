استطلاع: نصف الأمريكيين يؤيدون تنحية ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

قال نائب ديمقراطي كبير، إن تحقيقاً محتملاً بالتقصير بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكل مخاطر سياسية، في وقت أظهر استطلاع للرأي أن نحو نصف الأمريكيين، وقليل من الجمهوريين، يؤيدون تنحية الرئيس.

ووفقاً لوكالة أنباء بلومبرغ، قال النائب جيمس كليبورن عن ولاية ساوث كارولاينا على شبكة سي إن إن، أمس، إن المضي قدماً في تحقيق بالتقصير بحق ترامب، تمهيداً لعزله يمكن أن يضر بالديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وقبل عام من انتخابات 2020، قال 49 بالمئة ممن شملهم استطلاع لشبكة «إن بي سي» و«ول ستريت غورنال»، إنهم يؤيدون تحقيقاً بالتقصير بحق ترامب وتنحيته، وهو رقم أعلى من 43 بالمئة قبل شهر مضى.