مالي تعلن مقتل 53 جندياً في هجوم إرهابي على موقع عسكري

المصدر: باماكو - رويترز

أعلنت حكومة مالي أن 53 جندياً على الأقل وأحد المدنيين قُتلوا في هجوم شنه متشددون على موقع عسكري في شمال البلاد، أول من أمس.

كانت السلطات أعلنت في بادئ الأمر عن الهجوم الجمعة، وقالت إنه استهدف موقعاً للجيش في منطقة ميناكا لكنها أوردت عدداً أقل للقتلى.

وقال الناطق باسم الحكومة يايا سانجاري، أمس: «نفذ رجال مجهولون مدججون بالأسلحة الثقيلة هجوماً في منتصف النهار تقريباً. بدأ الهجوم بقصف.. ثم تقهقروا باتجاه النيجر».

وأضاف أن عدد القتلى لا يزال مؤقتاً، وأن عملية تحديد هويات الضحايا لا تزال جارية، في حين أن الجيش بدأ ميدانياً عملية تمشيط بدعم من القوات الدولية التي تتضمن قوات فرنسية مشاركة في عملية برخان، فضلاً عن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكان سانجاري ذكر في وقت سابق على تويتر: «عثرت التعزيزات التي تم إرسالها على 54 جثة، بينها جثة لمدني، و10 ناجين، كما اكتشفت وجود أضرار مادية جسيمة».

وقُتل 38 جندياً مالياً في هجمات منسقة يوم 30 سبتمبر على قاعدتين للجيش في وسط مالي الذي خرج عن سيطرة الحكومة على الرغم من وجود قوات فرنسية وقوات دولية أخرى.