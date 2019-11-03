بلغاريا تحتج على تصريحات الرئيس الفرنسي

المصدر: صوفيا - د.ب.أ

انتقدت الحكومة البلغارية بشدة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحدث فيها عن «العصابات البلغارية» في بلاده.

وقال كراسيمير كاراكاتشانوف، وزير الدفاع البلغاري ونائب رئيس الحكومة، في مقابلة تليفزيونية، أمس: «لا أحد أعطاه (ماكرون) الحق في أن يهين الشعب البلغاري».

كان ماكرون، صاحب التوجه اليميني، أكد في مقابلة مع مجلة «فالور اكتول» الصادرة الخميس الماضي، اعتزامه مكافحة المجتمعات الموازية والهجرة غير الشرعية بكل قوة، وقال: «أنا أفضل قدوم مهاجرين شرعيين من غينيا أو كوت ديفوار، بدلاً من قدوم عصابات غير مشروعة أوكرانية أو بلغارية».

وأمرت وزيرة الخارجية ونائبة رئيس الحكومة البلغارية، إيكاترينا ساخارييفا، سفير بلادها في باريس، بتسليم مذكرة احتجاج للخارجية الفرنسية.