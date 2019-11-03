فيتنام: وفيات الشاحنة في بريطانيا «مأساة إنسانية خطيرة»

المصدر: لندن - د.ب.أ

وصفت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية، أمس، مقتل 39 شخصاً في شاحنة حاويات في إنجلترا، الشهر الماضي، بأنها «مأساة إنسانية خطيرة»، بعدما أعلنت الشرطة البريطانية أن جميع الضحايا يُعتقد أنهم فيتناميون.

وقالت الناطقة باسم الوزارة لو ثي ثو هانج، في بيان: «نشعر بحزن عميق، ونقدم تعاطفنا العميق لأسر الضحايا، ونأمل أن يتجاوزوا هذه الخسارة الهائلة قريباً». وأضافت هانج: «نأمل أن يكمل الجانب البريطاني التحقيق قريباً لتقديم المسؤولين عن هذه المأساة للعدالة».

وقالت الشرطة البريطانية، الجمعة، إنها تعتقد أن كل المهاجرين الـ39 الذين تم العثور على جثثهم في شاحنة في مقاطعة إسيكس الأسبوع الماضي يحملون الجنسية الفيتنامية.