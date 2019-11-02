42 قتيلاً خلال الاحتجاجات في هايتي

المصدر: وكالات

قتل 42 شخصاً على الأقل وجرح العشرات في الاحتجاجات المنددة بالحكومة في هايتي منذ سبتمبر، وفق مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة التي عبرت عن "القلق العميق" إزاء الأزمة في ذلك البلد.

وتشهد هايتي احتجاجات مستمرة منذ شهرين، انطلقت بسبب نقص الوقود لكنها شهدت أعمال عنف وتوسعت لتصبح حملة تطالب باستقالة الرئيس جوفينيل مويز.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في بيان "نشعر بقلق عميق إزاء الأزمة المستفحلة في هايتي، وتأثيرها على قدرة الهايتيين على الوصول إلى حقوقهم الأساسية من الرعاية الصحية والغذاء والتعليم واحتياجات أخرى".

وأضافت المفوضية إن تقارير تشير إلى أن قوات الأمن مسؤولة عن 19 من تلك الوفيات، فيما الأخرى ارتكبت على أيدي أفراد مسلحين أو مهاجمين مجهولين.

وقالت المتحدثة مارتا هورتادو إن قرابة 86 شخصا جرحوا أيضا في أعمال العنف منذ 15 سبتمبر. وغالبية الإصابات نجمت عن الرصاص.