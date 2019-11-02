بيتو أورورك يعلن انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض

المصدر: ا ف ب

أعلن المرشح الديمقراطي بيتو اورورك أمس الجمعة انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لسباق البيت الأبيض، بعد أشهر من استطلاعات الرأي المخيبة لآماله وفي ظل صعوبات يواجهها لتمويل حملته.

وكتب اورورك الأربعيني في موقع "ميديوم"، "برغم صعوبة تقبّل الأمر، ولكن يبدو لي واضحاً حالياً أنّ هذه الحملة لا تمتلك إمكانات للتقدّم بنجاح".

وبانسحابه، يبقى 17 ديمقراطياً يتنافسون على الفوز بترشيح حزبهم.

وكان اورورك، عضو مجلس النواب سابقاً، أثار ضجة خلال حملته الخاسرة للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عام 2018، ولكنّه أخفق في إثارة الحماس حوله في الانتخابات التمهيدية لحزبه.

وظلّ تحت نسبة 2% في معدّل استطلاعات الرأي التي أجراها موقع "ريل كلير بوليتكس".

وأوضح مدير التواصل في حملته روب فرايدلندر لفرانس برس أنّه "لن يكون مرشحاً في انتخابات مجلس الشيوخ 2020" عن ولاية تكساس التي ينحدر منها.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التعليق، ساخراً، على انسحاب اورورك، قائلاً "كلا! بيتو انسحب لتوّه من سباق الانتخابات الرئاسية بينما كان يقول سابقاً إنّه "وُلِد لذلك".