«طوارئ صحية» في نيودلهي تغلق المدارس بسبب تلوث الهواء

المصدر: نيودلهي - وكالات

أعلنت لجنة خبراء في العاصمة الهندية نيودلهي حالة طوارئ صحية، أمس، جراء تلوث الهواء الذي يخنق المدينة، وأمرت السلطات بإغلاق المدارس حتى الثلاثاء المقبل.

كما حظرت اللجنة المعينة من قبل المحكمة العليا أعمال الإنشاء بشكل مؤقت في نيودلهي للسيطرة على الغبار المنتشر في الهواء. ووزع كيجريوال أمس أقنعة وجه مجانية على مجموعات من الأطفال في العاصمة الهندية.

ويبلغ تلوث الهواء ذروته بشكل عام مطلع نوفمبر نتيجة مزيج من الضباب الدخاني الناتج عن الألعاب النارية، خلال احتفال هندوسي والدخان الناتج عن حرق مخلفات الحقول الزراعية في الولايات المجاورة.

وبلغت نسبة الجزيئات الملوثة على مؤشر جودة الهواء في السفارة الأمريكية في نيودلهي تسعة أضعاف النسب التي توصي بها منظمة الصحة العالمية الجمعة.

وأعلن رئيس حكومة ولاية نيودلهي أرفيند كيجريوال بالفعل خطة لحظر حركة السيارات الخاصة في العاصمة لمدة أسبوعين تقريباً اعتباراً من بعد غدٍ الاثنين.

ولن يسمح للسيارات الخاصة التي تعمل بالبنزين أو الديزل بالتحرك في نيودلهي إلا في أيام تبادلية ابتداء من بعد غدٍ حتى الـ15من نوفمبر الجاري، تبعاً لأرقام لوحات السيارات الفردية والزوجية.