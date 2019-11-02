مقتل 10 عسكريين بهجوم لطالبان في أفغانستان

المصدر: ■ كابول - د.ب.أ

أعلن مسؤولون أفغان أمس مقتل عشرة من عناصر الشرطة، على الأقل، في هجوم لجماعة طالبان بإقليم تخار، شمالي أفغانستان.

وقال عضو مجلس الإقليم، محمد أعظم أفضلي، إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش في منطقة خواجة باهودين بعد منتصف الليل، ما أسفر عن إصابة شخص آخر. وأكد عضو آخر بالمجلس، يدعى سيد صلاح الدين برهاني، حصيلة القتلى.

وقال أفضلي وبرهاني إن حركة طالبان حافظت على وجود لها في أجزاء من إقليم تخار لسنوات. وذكرت تقارير إعلامية أن المسلحين سيطروا على ثلاث مقاطعات هناك خلال العام الجاري.

ولا تزال القوات الأفغانية تخوض حرباً ضد مسلحي طالبان وإرهابيي تنظيم «داعش».