المعارضة الباكستانية تطالب باستقالة حكومة عمران خان

المصدر: ■ إسلام آباد - رويترز

احتشد آلاف من أنصار المعارضة الباكستانية أمس للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء عمران خان، محذرين من الفوضى في حالة عدم تحقيق مطالبهم.

ويمثل الاحتجاج في العاصمة إسلام أباد أول تحد منظم يواجهه خان، لاعب الكريكت الذي تحول للسياسة، منذ فوزه بانتخابات عامة في العام الماضي على وعد بإنهاء الفساد وتوفير فرص عمل للفقراء.

ويقود الاحتجاج فضل الرحمن زعيم أحد أكبر الأحزاب الدينية في باكستان بدعم من حزبي المعارضة الرئيسيين. ويأتي في وقت تواجه فيه حكومة خان صعوبات في التصدي لقضايا الاقتصاد. ويرفض خان دعوات المعارضة له بالتنحي، وحذرت الحكومة من أنها لن تتساهل في التصدي للفوضى في الشوارع.