السلطات التركية تلاحق 20 عسكرياً بتهمة الارتباط بـ«غولن»

المصدر: ■ أنقرة - وكالات

أصدرت السلطات التركية مذكرات توقيف بحق 20 من جنود وضباط الجيش التركي، بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله غولن. وفق ما ذكرت مصادر محلية تركية أمس.

وقالت المصادر إن القضاء التركي أمر باعتقال 20 من منتسبي القوات البحرية التركية، في إطار تحقيقات متعلقة بشبهة ارتباطهم بجماعة فتح الله غولن.

وتشهد تركيا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف 2016 حملات اعتقال من حين لآخر، تستهدف المعارضين السياسيين والصحافيين ومنتسبي المؤسسات العسكرية.

وتتهم تركيا غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، بينما ينفي غولن أي صلة له بالأمر.

وفي أواخر أغسطس 2018، أصدر المدعي العام في تركيا مذكرة اعتقال بحق 34 عسكرياً من القوات الجوية و52 مدنياً من العاملين في القطاع التعليمي بتهمة الانتماء لجماعة غولن.

وبعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً تقريباً من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى، وفقاً لتقارير صحفية.