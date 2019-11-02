اتهام «ناتو» بإشعال التوتر مع أوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف - رويترز

اتهمت روسيا حلف شمال الأطلسي «ناتو» أمس بإشعال التوتر بشأن أوكرانيا.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية ذكرت أن الدعم العسكري الذي يقدمه الحلف لكييف يخلق انقسامات داخلها.

وسافر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إلى أوكرانيا أول من أمس التي قال رئيسها فولوديمير زيلينسكي إنها مستعدة لتسريع استعدادات الانضمام إلى الحلف.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستيكو أن توقيت عقد قمة رباعية مع روسيا وفرنسا وألمانيا بشأن الصراع في شرق البلاد يتوقف على موسكو. بينما قال نائب رئيس الوزراء ديمترو كوليبا إن أوكرانيا تعتزم إجراء مناورات واسعة النطاق في البحر الأسود مع حلف الأطلسي العام المقبل.