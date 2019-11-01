كوريا الشمالية تختبر "صواريخ خارقة"

المصدر: وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الرسمية، أمس الخميس، أن كوريا الشمالية أجرت تجربة ناجحة أخرى لقاذفات صواريخ عملاقة متعددة الفوهات.

وتم الإعلان على الفور عن نجاح التجارب وعبر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن "ارتياحه" وهنأ العلماء الذين طوروا السلاح.

وقالت الوكالة إن الاختبار الذي أجري اليوم تحقق من أن "نظام الإطلاق المستمر" لقاذفات الصواريخ المتعددة قادر على "التدمير التام" لمجموعة أهداف للعدو بضربة خاطفة.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة أركان الجيش الكوري الجنوبي في سول أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين في اتجاه الشرق فوق البحر، دون تحديد طبيعتهما.

وأضافت الهيئة في بيانها: "نحن نحافظ على الجهوزية ونراقب الوضع في حال جرت عمليات إطلاق إضافية".

وإطلاق القذيفتين هو الأحدث في سلسلة تحركات قامت بها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، لكنه الأول منذ 2 أكتوبر حين أطلقت صاروخا في البحر في خطوة استفزازية.

وانسحبت كوريا الشمالية بعد ذلك من محادثات عمل حول الملف النووي مع الولايات المتحدة في السويد، وحضت منذ ذلك الحين واشنطن على التقدم بعرض جديد بحلول نهاية السنة.

وكانت كوريا الشمالية قد قالت، الأحد، إنه لم يحدث تقدم في العلاقات بينها والولايات المتحدة، وإن الأعمال العدائية التي قد تؤدي لتبادل إطلاق النار استؤنفت.

وحدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مهلة تنقضي في نهاية العام، لمحادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.