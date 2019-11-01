الكونغرس يصوّت رسمياً على إجراءات عزل ترامب

المصدر: واشنطن ـ وكالات

ندّد الرئيس الأمريكي أمس بـ«أكبر حملة مطاردة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة» بعد أن صوّت مجلس النواب رسمياً على آلية إجراءات عزله.

وعلقت الملحقة الصحافية في البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان، بأن آلية العزل «غير مشروعة»، وأكدت أن «الديمقراطيين يختارون كل يوم إهدار الوقت على آلية عزل زائفة، في محاولة ذات طابع سياسي فاضح للقضاء على ترامب». ووافق مجلس النواب الأمريكي، أمس، بالأغلبية على استمرار إجراءات النظر في عزل ترامب على خلفية قضية أوكرانيا.

وكتبت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، أنه بفضل هذا النص «سيتمكن الأمريكيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة».

وأعاد ترامب نشر تغريدات داعمة له على موقع «تويتر»، مصدرها محافظون يدعون إلى التجمّع حول ترامب في وجه «مهزلة الديمقراطيين» الذين «لا يرغبون إلا في السعي إلى إلغاء انتخابات 2016».

واستدعت اللجان النيابية الأمريكية التي تتولى التحقيق الرامي لعزل ترامب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، للإدلاء بإفادته حول استغلال محتمل للسلطة من قبل سيّد البيت الأبيض، وفق ما أورد الإعلام الأمريكي.

ودُعي بولتون الذي أقيل في سبتمبر للإدلاء بإفادته في جلسة مغلقة الخميس المقبل، بحسب ما أفادت صحيفة «واشنطن بوست». من جهة ثانية، شن ترامب هجوماً لاذعاً أمس على مجلس الاحتياطي الاتحادي ورئيسه جيروم باول، قائلاً إن سياسات البنك المركزي الأمريكي تلحق ضرراً بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة.