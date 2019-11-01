74 قتيلاً وعشرات الجرحى بحريق قطار في باكستان

المصدر: إسلام آباد ـ أ.ف.ب

قتل 74 شخصاً على الأقل بينهم العديد من الركاب في حريق اندلع صباح أمس على متن قطار ركاب في باكستان إثر انفجار أسطوانة غاز كان يستخدمها بعض الركاب لإعداد وجبة إفطارهم داخل القطار.

والقطار المحترق توقف في منطقة ريفية في منطقة رحيم يار خان في إقليم البنجاب بوسط باكستان.

واندلعت النيران ظهراً فيما كان عناصر الإنقاذ والإسعاف يعملون في العربات المتفحمة بحثاً عن ضحايا.

وقتل عدد من الضحايا أو أصيبوا بالرأس عند قفزهم من القطار المشتعل فيما كان لا يزال سائراً بحسب محمد نديم ضياء مدير مستشفى لياقة بور، أقرب مدينة لمكان وقوع الحادث.

وقال الناطق باسم أجهزة الإنقاذ المحلية عدنان شبير إن الحصيلة تشير إلى سقوط 74 قتيلاً وأكثر من 40 جريحاً تم نقلهم إلى مستشفيات رحيم يار خان وباهاوالبور القريبتين.

من جهته، قال وزير السكك الحديد شيخ رشيد أحمد للصحافة بعد الظهر إن الحصيلة الأخيرة 74 قتيلاً على الأقل.

وأضاف «معظم الأشخاص في السيارات التي احترقت أتوا من مدن ميربور خاس وحيدرأباد ونواب شاه وكراتشي» جنوب البلاد. وأكد أن السماح للركاب باصطحاب الغاز والمواقد الصغيرة «خطأ لن يتكرر في المستقبل».

واشتعلت النيران في ثلاث عربات من القطار، اثنتان من الدرجة الاقتصادية وأخرى من درجة الأعمال، إثر انفجار قارورتي غاز كان يستخدمهما ركاب لطهو وجبة طعام، كما قال علي نواز المسؤول الكبير في شبكة السكك الحديد الباكستانية.

وأوضح أن نقل مواد قابلة للاشتعال محظور على متن القطارات.