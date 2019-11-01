تقارير: ارتفاع الغارات الأمريكية على أفغانستان

المصدر: كابول، واشنطن ـ د.ب.أ

ذكرت هيئة مراقبة حكومية أمريكية في تقرير صدر أمس أن عدد الذخائر التي سقطت على أفغانستان زاد بـ4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتجاوز شهر سبتمبر أي شهر آخر منذ 2010.

وذكر تقرير للمفتش العام المختص بإعادة إعمار أفغانستان أن إجمالي 5431 قذيفة ذخيرة تم إطلاقها خلال مهام أمريكية جوية ومن جانب قوات التحالف خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين.

وحسب الإحصاءات الصادرة عن القوات الجوية الأمريكية، شهدت الضربات الجوية ارتفاعاً حاداً منذ 2017. وتم إسقاط إجمالي 4361 قذيفة ذخيرة في 2017 و7361 في 2018.