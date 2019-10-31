دعوة الكلب الذي شارك في قتل البغدادي إلى البيت الأبيض

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أن البيت الأبيض سيستقبل الأسبوع المقبل الكلب التابع للجيش الأمريكي الذي استخدم خلال مداهمة منزل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في شمال غرب سوريا، والذي بات رمزا لهذه العملية.

وكان ترامب نشر الإثنين صورة الكلب الذي قدم "خدمات استثنائية" بحسب رئيس الأركان الأمريكي، في العملية التي قتل خلالها البغدادي في سوريا ليل السبت الأحد.

وقال الجنرال مارك ميلي إن الكلب أصيب "بجروح طفيفة" في العملية.

وليل الأربعاء الخميس أعلن ترامب أن الكلب سيستقبل في البيت الأبيض وأكد المعلومات الصحافية التي كشفت اسمه "كونان"، وفقا لفرانس برس.

وكتب الرئيس الأمريكي على تويتر "سيغادر كونان منطقة الشرق الأوسط ويأتي إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل".