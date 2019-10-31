الشعبة الإماراتية تشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي

المصدر: القاهرة - وام

شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال لجان البرلمان العربي الأربع التي عقدت أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير للجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني التي تعقد بالقاهرة اليوم (الخميس).

ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي كلاً من عائشة سالم بن سمنوه رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وخالد علي بن زايد الفلاسي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وجاسم عبد الله النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وقال جاسم النقبي إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان انتهت من مناقشة الموضوعات المقدمة لديها ومن لجنة حقوق الإنسان الفرعية التي عقدت اجتماعها، أول من أمس، وتناولت حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي.

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً مشاريع قوانين لحماية حقوق الطفل في الوطن العربي ومكافحة عمالة الطفل وحقه في التعليم والصحة.

من جهتها، قالت عائشة سالم بن سمنوه، إن لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب بحثت مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ودراسة عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية في المجال الثقافي والاجتماعي، منها سبعة قوانين استرشادية عربية ومن بينها وثيقة التعليم والبحث العلمي، لافتة إلى أن اللجنة قد انتهت منها وأصبحت معدة وجاهزة للعرض.

ولفتت إلى أن اللجنة بصدد مناقشة إعداد قانون استرشادي موحد بالنسبة للقراءة، منوهة إلى أهمية القراءة في الوطن العربي، وضرورة أن يكون هناك قانون لها مسترشدة بقوانين دولة الإمارات في هذا الشأن ومبادرة تحدي القراءة العربي، إحدى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتشجيع القراءة ووضع جوائز قيمة لها لرفع الوعي بأهمية اللغة العربية وإعادة إحياء عادة القراءة لدى الطلبة لخلق أجيال مثقفة.

وأكدت على أهمية وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي التي أعدتها اللجنة، فضلاً عن وثيقة المرأة التي أطلقت في أبوظبي تحت رعاية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.