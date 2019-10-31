مرشحة الإمارات لرئاسة مجلس «إيكاو» تستعرض استراتيجيتها ورؤيتها

المصدر: مونتريال - وام

استعرضت الكابتن عائشة الهاملي، في إطار الحملة الانتخابية لمنصب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، استراتيجيتها ورؤيتها أمام رئيس المجلس والأمين العام والدول الأعضاء بمجلس إيكاو، بحضور فهد الرقباني سفير الدولة لدى كندا.

وتضمن العرض أهم التوجهات والمحاور التي ستنتهجها لتحقيق أهداف المنظمة لضمان سلامة وأمن الطيران واستدامة منظومة الطيران المدني الدولي بما يخدم ويحقق مصالح الدول الأعضاء والبالغ عددهم 193 دولة.

ومن بين المرشحين الثلاثة للمنصب، نال عرض المرشحة الإماراتية استحسان ممثلي الدول الأعضاء، حيث أثنوا على خبرتها الطويلة في المنظمة، والتي تمتد لأكثر من 10 سنوات، أثبتت خلالها تمكنها من التعامل مع القضايا الملحّة في مجال الطيران المدني الدولي.