تعهدات دولية بـ133 مليون دولار للمهاجرين الفنزويليين

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أعلنت دول عن تقديم مساعدات بقيمة 120 مليون يورو (133 مليون دولار) من أجل أزمة المهاجرين الفنزويليين، وذلك خلال مؤتمر في بروكسل أمس.

وأعلن المفوض الأممي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن إسبانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وإيرلندا أعلنوا عن عزمهم تقديم مزيد من الأموال.

وقالت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني إنه سوف يتم جمع هذه الأموال خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بجانب 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن فنزويلا تعاني أزمة اقتصادية حادة، وتواجه صراعاً عنيفاً على السلطة بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بقيادة خوان غوايدو.

وتقيم أغلبية الذين فروا من فنزويلا ويقدر عددهم بنحو 4.5 ملايين شخص، في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وقدمت موجيريني وجراندي الشكر للدول التي تستضيف الفنزويليين على تضامنهم الاستثنائي الذي أظهروه تجاه مواطني فنزويلا. ويقيم العدد الأكبر من الفنزويليين في كولومبيا بواقع أكثر من 1.5 مليون شخص تليها بيرو والإكوادور.