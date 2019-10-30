بريطانيا تتجه إلى ثالث انتخاب خلال أربع سنوات

المصدر: لندن - وكالات

باتت بريطانيا على وشك إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل مع إعلان حزب العمال المعارض، أمس، أنه سيؤيد خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون في هذا الاتجاه، سعياً للخروج من المأزق السياسي الناجم عن عملية بريكست، حيث بدأ أعضاء البرلمان البريطاني مناقشة مقترح الانتخابات المبكرة للمرة الرابعة والذي قدمه جونسون.

يحاول زعيم المحافظين بوريس جونسون الذي يترأس حكومة تتمتع بأقلية في مجلس العموم إخراج بريطانيا من الأزمة العميقة المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وكان من المفترض أن يحدث هذا غداً الخميس.

لكن في ظل عدم تمكنه من الحصول على تأييد برلماني للاتفاق الذي أبرمه مع بروكسل، اضطر إلى التخلي عن تعهده بالانفصال بأي ثمن في الموعد المحدد، وقبل مرغماً بطلب التمديد الذي حصل عليه من بروكسل حتى نهاية يناير.

وأدى عجز بريطانيا عن فك ارتباط عمره نصف قرن مع الاتحاد الأوروبي إلى وقف الاستعدادات الباهظة لخيار الخروج بدون اتفاق، ومن بينها مشروع لسك قطعة نقدية تذكارية للمناسبة بقيمة 50 سنتاً.

ونظمت بريطانيا انتخابات عامة مرتين في السنوات الأربع الماضية؛ في عامي 2015 و2017، وكان يفترض أن تجري الانتخابات التالية في عام 2022.

لكن جونسون يحاول الفوز بأغلبية تسمح له بالمضي قدماً في إقرار قوانين تفعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفشلت محاولته الثالثة للحصول على موافقة البرلمان على الانفصال مبكراً وإجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر، أول من أمس، بعد أن ظل بعيداً تماماً عن نيل التأييد المطلوب لثلثي النواب.

لكنه قدم عرضاً جديداً لنفس التاريخ، أمس، باستخدام إجراء برلماني مختلف لا يتطلب سوى أغلبية بسيطة.

واستشار وزراء حكومته لوضع خطة استراتيجية مسبقة قبل جلسة صعبة أخرى لمجلس العموم.