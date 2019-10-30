رفائيل جروسي مديراً عاماً لـ«الطاقة الذرية»

المصدر: فيينا - رويترز

أفاد دبلوماسيون، أمس، بأن الأرجنتيني رفائيل جروسي حصل على تأييد عدد كافٍ من الدول في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ليصبح المدير العام للوكالة خلفاً ليوكيا أمانو الذي وافته المنية وهو في المنصب.

ويشغل جروسي (58 عاماً) حالياً منصب سفير الأرجنتين في الوكالة وله باع طويل في الدبلوماسية النووية. وكانت المنافسة شديدة بينه وبين الروماني كونيل فيروتا الذراع اليمنى لأمانو والقائم بأعمال المدير العام للوكالة في الوقت الحالي.

وقال جروسي للصحفيين بعد التصويت: «سأقوم بعملي وأعتقد أن مهمتي هي إنجاز التفويض بطريقة مستقلة وعادلة وحيادية».

ولا يتوقع الدبلوماسيون تغيراً كبيراً تحت قيادة جروسي فيما يتعلق بموقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قضايا مهمة كالإشراف على الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وتنتهك إيران الاتفاق تدريجياً للرد على عقوبات اقتصادية أمريكية تكبلها.

وقال جروسي: «المهم من وجهة نظري هو أن أقدم للدول الأعضاء وللمجتمع الدولي الضمانة على أنني مستقل تماماً ولا أتأثر بالضغط».