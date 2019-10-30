الشرطة الفرنسية تحقق في دوافع متطرّف هاجم مسجداً

المصدر: بايون (فرنسا)- أ.ف.ب

تحقق الشرطة الفرنسية في دوافع شخص يبلغ 84 عاماً على صلة بالحزب اليميني المتطرف الرئيسي في البلاد، هاجم مسجداً في جنوب غرب فرنسا، وأصاب بالرصاص شخصين بجروح خطرة.

وصدم الهجوم على مسجد في بايون جنوب غرب فرنسا بعد ظهر الاثنين، في حي سكني يصفه سكانه بالمسالم، المسلمين والمجتمع الفرنسي، ما أثار إدانة من الحكومة وكذلك زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.

ويبلغ الجريحان 74 و78 عاماً، وقد أصيبا بجروح في الرقبة والصدر، وهما يرقدان في المستشفى في حالة مستقرة، على ما قالت السلطات المحليّة.

وبحسب مصدر قريب من التحقيق، فإن المسلح يدعى كلود سينكي وكان مرشح حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في 2015 للانتخابات المحلية، لكنّ مذاك نأى الحزب بنفسه عنه، ووصف السكان سينكي بالرجل المتشبث برأيه.