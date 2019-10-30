بلغاريا تتحرك لطرد دبلوماسي روسي متهم بالتجسس

المصدر: ا ف ب

بدأت بلغاريا أمس الثلاثاء إجراءات لطرد دبلوماسي روسي تجاهل طلبا بالمغادرة بعد تحقيق أكد أنه قام بأعمال تجسس في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.

واستدعت بلغاريا السفير الروسي لإبلاغه أن السكرتير الأول في السفارة الروسية في صوفيا امامه "مهلة 24 ساعة لمغادرة بلغاريا"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وتأتي الخطوة بعد طلب تقدمت به بلغاريا لروسيا الجمعة الماضية تطلب منها استدعاء الدبلوماسي خلال 72 ساعة بعد أن أكد تحقيق متخصص اتهامه بالتجسس.

وكانت الوزارة ذكرت في البداية أن الدبلوماسي غادر البلاد بعد الطلب، ولكنها أُبلغت في وقت لاحق الاثنين بأنه لا يزال في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الروسية انترفاكس عن نائب وزير الخارجية الكسندر غروشكو قوله الثلاثاء "بالطبع سندرس اتخاذ اجراءات للرد على ذلك، كما هو معتاد في الممارسات الدبلوماسية".

وقال الادعاء إنه منذ 2018 قام السكرتير الأول في السفارة "بأعمال استخباراتية من خلال اجتماعات منتظمة".

وكانت الاجتماعات مع مواطنين بلغاريين من بينهم مسؤول رفيع المستوى قادر على الوصول إلى معلومات سرية بشأن بلغاريا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بحسب الادعاء.

وأكد التحقيق أن الهدف من تلك الاجتماعات كان "الحصول على معلومات تمثل اسرار دولة بعضها من خلال عروض بتحقيق فائدة مادية".