مصير جثّة البغدادي

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤولون أمريكيون أن جثّة زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي ألقيت في البحر في وقت برزت تفاصيل جديدة بشأن عملية القوات الأمريكية الخاصة التي أسفرت عن مقتله نهاية الأسبوع.

وأعلن الأكراد أنهم شكّلوا مصدراً رئيسيًا للمعلومات الاستخباراتية التي قادت الأمريكيين إلى البغدادي بعد تعقّبه على مدى سنوات.

وأصبح كلب تابع للجيش الأمريكي لم يُكشف عن اسمه البطل غير المتوقع للعملية إذ أصاب البغدادي بجروح عندما طارده في نفق مسدود تحت المنزل الذي كان يختبئ فيه في إدلب (شمال غرب سوريا)، حيث فجّر زعيم تنظيم داعش نفسه مع أولاده الثلاثة بحزام ناسف كان يرتديه.

وأكّد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر أن مقتل البغدادي "يشكّل ضربة مدمّرة لفلول" تنظيم داعش.

عملية نفّذت "ببراعة"

وأشاد بقوّة من نحو مئة عنصر استقلت مروحيات إلى المجمع في منطقة إدلب في مهمة معقّدة استدعت تنسيقًا مع الروس والأكراد والأتراك ونظام الرئيس السوري بشار الأسد لمنع تعرّض المروحيات الأمريكية لإطلاق نار من أيّ من هذه الجهات.

وقال إسبر "نفّذوا العملية من كل جوانبها ببراعة".

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة مارك ميلي أن أيًا من الجنود الأميركيين لم يصب بجروح رغم تعرض القوة لإطلاق نار لدى وصولها.

وأضاف أنه تم احتجاز شخصين بينما نقلت جثّة البغدادي إلى منشأة آمنة لتحليل الحمض النووي للتأكد من هويته.

وأوضح أن "التخلص من جثته تم واكتمل، وتم التعامل معه بالشكل اللازم" و"وفق قانون النزاع المسلّح".

وأفاد مسؤول آخر في وزارة الدفاع (بنتاغون) أن جثّة البغدادي وضعت في البحر في مكان لم يفصح عنه، وهي الطريقة نفسها التي تخلّص بها الأمريكيون من جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بعد مقتله عام 2011 على يد قوات أمريكية خاصة في باكستان.

عميل سرّي كردي

أعلن مسؤول كردي أن عميلا متخفيا من أكراد سوريا كان مسؤولاً عن اقتياد القوات الأمريكية إلى مخبأ البغدادي ومساعدتهم في تحديد خارطة التقسيم الداخلي للمجمّع والعاملين فيه وتمكينهم من تحديد هوية البغدادي.

وقال بولات جان المستشار الرفيع لدى قوات سوريا الديموقراطية "منذ 15 مايو ونحن نعمل مع وكالة الاستخبارات الأمريكية لتعقّب البغدادي ومراقبته عن كثب".

وتمكّن العميل السرّي التابع للمجموعة من الاقتراب من المنزل الذي كان يعتقد أن زعيم تنظيم داعش يعيش فيه.

وقال جان عبر تويتر "البغدادي بدّل أماكن سكنه عدة مرات"، مضيفًا أن "عميلنا اشترك في إرسال الإحداثيات وتوجيه الإنزال الجوي وساهم في نجاح العملية حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف أن "مصدرنا الخاص الذي تمكن من الاقتراب من البغدادي أحضر ملابس داخلية للبغدادي لإجراء فحص حمض نووي عليها والتأكد مئة بالمئة ان الشخص المعني هو البغدادي نفسه".

كلب عسكري "رائع"

وتركّزت الأنظار كذلك على الكلب الذي لم يكشف عن اسمه حيث طارد البغدادي إلى نفق تحت المجمّع وحاصره قبل أن يفجّر زعيم تنظيم الدولة الإسلامية نفسه.

وأشاد ترامب بالكلب الأحد واصفًا إياه بـ"الرائع" لكن المسؤولين العسكريين أشاروا إلى أن أي معلومات عنه بما في ذلك اسمه ستبقى سرية.

وقال ميلي "إنها سرية، نحمي هوية الكلب". وأضاف أن "الكلب تعرّض لجروح طفيفة لكنه يتعافى بشكل كامل".