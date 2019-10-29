مقتل شاب وإصابة العشرات في مشاجرة بالفؤوس والمناجل بمترو برشلونة

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

انتهت مشاجرة دامية في مترو برشلونة بمقتل شخص واحد وجرح عدة أشخاص آخرين بعد أن شب شجار عنيف بين 30 شخصاً بالسواطير ليلة الأحد الماضي.

وتم تصوير الضحايا وهم غارقين في دمائهم وكان بعضهم شبه واع في محطة لا ساجيرا.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت عبر المواقع الإخبارية الإسبانية الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شابين مصابين ، أحدهما يرتدي سترة رياضية لفريق برشلونة، عليه جروحاً عميقة لآثار الساطور من وجهه وحتى رقبته، وكانت المقاعد بجانبه ملطخة بالدماء.

وأفادت التقارير المحلية بأن عصابتين من الشباب - يُعتقد أنهما من مهاجرين - تم تصويرهم وهم يتقاتلون في الشارع بالقرب من محطة غورغ توب في بادالونا شرق وسط المدينة.

واستخدم أفراد العصابة مجموعة من الأسلحة بما في ذلك مضارب البيسبول والفؤوس والمناجل.

ولقي رجل حتفه خلال أعمال العنف التي وقعت في حوالي الساعة 10 مساءً في بادالونا - وهي جزء من منطقة برشلونة الحضرية على الضفة الأخرى لنهر بيسوس الصغير.

وتم القبض على تسعة أشخاص في وقت لاحق.

وقال متحدث باسم شرطة موسوس ديسكوادرا الإقليمية: "إننا نحقق في وفاة مواطن باكستاني مساء الأحد.. لقد وقع الحادث في حوالي الساعة 10 مساءً خلال قتال بين عدد من الأشخاص في منطقة بادالونا المعروفة باسم سالوت، وتوفي أحد المشاركين في القتال نتيجة الإصابات التي لحقت به، وأصيب رجلان آخران بجروح خطيرة. وقام ضباط من الشرطة المحلية في بادالونا بالقبض على تسعة شباب عقب القتال وجميعهم مواطنون باكستانيون".



وأفادت تقارير محلية بأن ما يصل إلى 30 رجلاً قد تورطوا في أعمال العنف التي وصفت بأنها هجوم انتقامي.

وعلى الرغم من عدم توضيح الأسباب الدقيقة للحادث، تشير بعض التقارير إلى أن حادثة العنف كانت بسبب محاولة البعض السيطرة على تهريب المخدرات في المنطقة.

وقالت شرطة بادالونا إن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 عامًا وهم من سكان منطقة بادالونا.

وقال رئيس بلدية بادالونا اليكس باستور إن الحادث أظهر أن هناك حاجة لمزيد من الشرطة في المنطقة.