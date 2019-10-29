أمريكا تلوّح بعقوبات جديدة على إيران

المصدر: ■ القدس المحتلة - رويترز

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أمس، أن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وأدلى منوتشين بذلك أثناء جولة في الشرق الأوسط تشمل زيارة المملكة العربية السعودية.

ولم يذكر منوتشين تفاصيل عن الخطوات الجديدة المتوقع اتخاذها. وأدلى الوزير الأمريكي بهذه التصريحات للصحفيين في القدس المحتلة بينما كان يقف بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي حضه على زيادة الضغوط على إيران. وقال منوتشين: «نفذنا حملة ضغوط قصوى لفرض عقوبات. وقد نجحت، إنها تنجح، وتقطع تدفق الأموال». وأضاف: «سنواصل الضغط أكثر وأكثر... أتيت لتوي من غداء عمل إيجابي للغاية مع فريقك. أعطانا مجموعة من الأفكار المحددة جداً التي سنتابعها».