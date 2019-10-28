الرياح تؤجج حرائق كاليفورنيا وإجلاء عشرات الآلاف

المصدر: هيلدسبورغ - أ.ف.ب

تسببت الرياح العاتية في اتساع رقعة حرائق الغابات التي يشهدها شمالي كاليفورنيا، في ظل ظروف يُتوقع أن تكون «غير مسبوقة»، وفق ما أعلنت السلطات، أمس، بينما صدرت أوامر بإجلاء عشرات الآلاف وسط انقطاع الكهرباء في الولاية.

وزادت الرياح، التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة، من اشتعال الحرائق، ما يشكّل تهديداً لعشرات آلاف الأبنية، كما تسبب في احتراقها بشدة في أرض شديدة الانحدار شمالي سان فرانسيسكو، وفق ما أفادت خدمة الأرصاد الوطنية.

وأصدر مكتب شرطة مقاطعة سونوما تحذيراً يأمر بإخلاء معظم أجزاء مدينة سانتا روزا التي تعد نحو 180 ألف نسمة.

وبحلول مساء السبت، دُمر 77 مبنى، بينها 31 بناء سكنياً، من جرّاء الحرائق، بينما استدعي أكثر من 2800 إطفائي إلى المكان، بحسب الناطق باسم جهاز الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا جوناثان كوكس.

وجاء في تغريدة لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أن «هناك احتمالاً بحدوث ظروف جوية غير مسبوقة تتسبب في الحرائق».

وقال الخبير من خدمة الأرصاد الوطنية الأمريكية ديفيد كينغ لصحيفة «لوس أنجليس تايمز»: «هذا بالتأكيد حدث نعتبره تاريخياً وشديد» الخطورة.

وأضاف: «ما يجعل من هذا الحدث كبيراً حقاً (...) هو الوقت (الطويل) الذي ستستمر هذه الرياح خلاله». ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتواصل هذه الرياح التي صدر تحذير بأعلى المستويات بشأنها حتى اليوم الاثنين.

وأفادت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء، وهي أكبر شركات كاليفورنيا التي تقدم هذه الخدمات، أنها تتوقع أن تنقطع إمدادات الطاقة عن 940 ألف مستهلك.