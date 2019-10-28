باكستان ترفض مرور طائرة مودي في أجوائها

المصدر: إسلام أباد - أ.ف.ب

أعلنت باكستان، أمس، أنها رفضت السماح لطائرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعبور مجالها الجوي، بسبب «انتهاكات مستمرة» في الشطر الهنديّ من كشمير.

ويأتي القرار على وقع تصاعد التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين الجارين الغريمين المسلحين نووياً. وهذه ثالث مرة في الأسابيع الأخيرة ترفض إسلام أباد استخدام قادة الهند لمجالها الجويّ.

ورفض طلبان مماثلان للرئيس الهنديّ رام نات كوفيند ومودي الشهر الفائت. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان إن «رئيس الوزراء الهندي أراد استخدام مجالنا الجويّ، لكننا قررنا عدم السماح له على خلفية الأيام السوداء التي يعيشها أهالي كشمير ولإدانة الاحتلال الهنديّ وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المستمرة».